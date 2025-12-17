A Pietra Ligure un viaggio alla scoperta della storia del Natale con Mario Carrara

Un viaggio nella storia e nelle tradizioni del Natale è al centro dell’incontro in programma giovedì 18 dicembre alle ore 17.30 presso la Sala Consiliare "A. Rembado" del Comune di Pietra Ligure.
Nell’ambito della rassegna I Giovedì Culturali, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pietra Ligure e dalla Biblioteca Civica Silvio Accame, Mario Carrara presenterà la conferenza dal titolo “Storia della festa di Natale”.
L’appuntamento propone una ricerca storica che ripercorre l’evoluzione della festività natalizia dalle epoche precedenti all’affermazione del Cristianesimo fino ai giorni nostri, affrontando anche alcune questioni legate alla narrazione tradizionale del Natale.
L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.