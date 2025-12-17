A Savona il tradizionale "Concerto di Natale" del Coro La Ginestra

Sabato 20 dicembre alle ore 18:30 all'Oratorio Santi Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla, in via Bartolomeo Guidobono, il Coro Femminile La Ginestra, diretto dal maestro Michela Calabria, si esibirà nel "Concerto di Natale". L'evento gode del patrocinio della Diocesi di Savona-Noli, del Comune, della Provincia e della locale confraternita.

Il coro è nato nell’ottobre 1983 sotto la direzione del compianto professor Romano Scorza. Nel corso degli anni il suo repertorio, eseguito a cappella, si è profondamente rinnovato, aggiungendo ai canti di montagna, dialettali e sacri brani gospel, spiritual, canti di ispirazione moderna e colonne sonore.

Collabora con il Comune per iniziative a favore della cittadinanza ed esegue concerti in case di riposo e a favore di associazioni. Dall'84 fa parte del gruppo vocale che esegue i tradizionali "mottetti" nella Processione del Venerdì Santo, considerata una delle più importanti d’Europa.

L'ingresso sarà libero. Per ulteriori informazioni si può scrivere un'e-mail all'indirizzo coroginestra@virgilio.it o visitare il sito web corolaginestrasavona.it