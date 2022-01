Riapertura discoteche, Brunetto (Lega): “Ok a temponi agli ingressi”

“L’Assemblea legislativa della Liguria ha approvato l’ordine del giorno della Lega che impegna la giunta regionale ad attivarsi affinché sia possibile predisporre nelle adiacenze esterne degli ingressi di locali da ballo e discoteche, a cura dei gestori, dei punti per effettuare i tamponi antigenici rapidi da parte di medici, infermieri o farmacisti. Il documento era stato presentato lo scorso 28 giugno. Poi i locali erano stati riaperti e oggi, che sono stati chiusi nuovamente, abbiamo ritenuto di trattare in aula l’argomento per essere pronti alle prossime riaperture, che speriamo siano imminenti compatibilmente all’andamento dell’emergenza coronavirus e della campagna vaccinale”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto (Lega).