Albenga proroga le autorizzazioni straordinarie temporanee e gratuite di suolo pubblico

Prorogate fino al 31 marzo le autorizzazioni temporanee gratuite di suolo pubblico concesse in via straordinaria per Covid 19: il comune di Albenga lo ha confermato con l’art.1, comma 706 della legge di bilancio 2022 del 30/12/2021.

Tutte le autorizzazioni temporanee Covid 19 rilasciate dal Comune di Albenga nell’anno 2021 pertanto si intendono automaticamente rinnovate fino a tale data, previa comunicazione di conferma via pec: protocollo@pec.comune.albenga.sv.it , allegando copia dell’AUT. COVID 19 dell’anno 2021.

Chiunque non intenda invece usufruire degli ampliamenti è tenuto a comunicarlo via pec: protocollo@pec.comune.albenga.sv.it all'ufficio Suolo Pubblico del Comune, liberando gli spazi occupati.

La mancata comunicazione sarà intesa quale rinuncia all'occupazione del suolo e l'eventuale utilizzo sarà considerato abusivo.

Per info e chiarimenti è possibile contattare l'ufficio suolo pubblico ai numeri 0182/5685222-217.