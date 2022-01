Stella, entro la metà del 2022 verrà inaugurata la statua di Pertini: il comune alla Camera dei Deputati

"Sandro Pertini. Il ritorno del Presidente a Stella".

È con questo slogan che il comune dell'entroterra si presenterà a Roma, alla Camera dei Deputati, mercoledì 19 gennaio in occasione della conferenza stampa dedicata al legame tra Pertini e il suo paese di origine.

Grazie anche alla proposta di legge dell'onorevole Maria Teresa Baldini sulle “Case Natali", Stella sarà protagonista di un percorso nazionale che culminerà entro la metà del 2022 con l'inaugurazione della statua di Pertini, opera creata e donata dall’artista Pietro Marchese, simbolo di "rinascita" e di unione tra passato, presente e futuro.

"Sono onorato di poter intervenire nella sala conferenze della Camera dei Deputati rappresentando tutti i miei concittadini stellesi - il commento del sindaco Andrea Castellini - Ringrazio quindi chi ha aiutato l'Amministrazione comunale a raggiungere questo traguardo: Regione Liguria, Provincia di Savona, il comprensorio del Parco Naturale Regionale del Beigua e non meno importante l'Associazione Sandro Pertini".

"Ringrazio inoltre l’Amministrazione precedente per aver voluto fortemente l’opera di Marchese sul territorio di Stella. Malgrado le difficoltà di questo periodo, un passo alla volta, faremo rinascere il nostro amato paese. Dalle parole ai fatti" prosegue il primo cittadino di Stella.

L'artista siracusano aveva deciso lo scorso anno di donare al comune una statua che ritrae il Presidente più amato degli italiani e su suo suggerimento la procedura per fondere l'opera è stata realizzata nella Fonderia Artistica Versiliese a Pietrasanta, con i quali ha già collaborato in passato per la realizzazione del monumento dedicato ad Archimede e per la statua dedicata alla campionessa mondiale di apnea Rossana Maiorca.

Il comune con una delibera di giunta aveva accettato la donazione del calco/modello della scultura "rilevando che munifico gesto è frutto di spirito di liberalità non essendo vincolato ad alcuna controprestazione in favore del soggetto donante e risulta meritevole di interesse e vantaggioso per l'Amministrazione comunale dal momento che l'opera può consentire un arricchimento culturale per l'intera comunità cittadina, nonché l'incremento del patrimonio dell'amministrazione".

Di comune accordo fra le parti, Marchese, come specificato dall'amministrazione, aveva concesso al Comune di Stella la cessione dei diritti d'immagine relativi all'opera, anche in funzione di eventuali scopi futuri inerenti l'utilizzo dell'opera, una volta che questa era stata realizzata tramite fusione in bronzo.

Ancora top secret il luogo dove verrà posizionata la statua. Il comune ha individuato il punto esatto con la Sovrintendenza e secondo indiscrezioni potrebbe essere situata nei pressi della casa di Pertini a San Giovanni.