Savona, un roseto per Danyela Neza: la memoria diventa impegno civile

Il Comitato di Quartiere Oltreletimbro e la Scuola Primaria “E. De Amicis” organizzano per martedì 5 maggio alle ore 14:30 la piantumazione di due rose antiche che, insieme alle rose donate dal Comune, andranno a comporre un roseto in memoria di Danyela Neza, la giovane uccisa dal suo ex compagno nella notte tra il 5 e il 6 maggio 2023. L’iniziativa rappresenta il primo appuntamento di OLTREFEST, giunto alla sua terza edizione.

Nella notte tra il 5 e il 6 maggio 2023, nei pressi di Piazza delle Nazioni Unite, veniva uccisa dal suo ex compagno la giovane Danyela Neza. L’iniziativa del 5 maggio alle ore 14:30, presso la Scuola Primaria “E. De Amicis” in Piazza delle Nazioni (oggi Parco Angiola Minella), nasce da un profondo bisogno di risposta civica. In collaborazione con la Scuola Primaria “E. De Amicis” – Istituto Comprensivo III Savona e con il sostegno del Comune, quel luogo di dolore verrà trasformato in uno spazio di memoria attiva.

Grazie al “Roseto dei Papi” e alla “Rosiera” del prof. Santino Nastasi, verranno piantate due rose antiche che, insieme a quelle donate dal Comune, daranno vita a un roseto in memoria di Danyela. Il programma prevede, oltre alla piantumazione delle rose — simbolo di rinascita — anche interventi istituzionali e uno spazio dedicato ai pensieri condivisi. Un ruolo significativo sarà affidato agli alunni della scuola primaria, che interverranno con canti e riflessioni.

Anna Rispoli, del Comitato Oltreletimbro, che ha curato il programma dell’iniziativa, afferma: “Il nostro obiettivo è che questo evento sia il ‘chilometro zero’ di un percorso educativo a lungo termine. Vogliamo affrontare i temi del rispetto e della sessualità, contribuendo a scardinare l’idea distorta dell’amore inteso come controllo. Dobbiamo insegnare ai ragazzi che l’affetto non è mai possesso, ma libertà e cura dell’altro. Trasformare il ricordo di Danyela in una semina di consapevolezza per il futuro del nostro quartiere”.

L’invito a partecipare è esteso a tutti gli abitanti del quartiere e alla cittadinanza di Savona. Conclude Rispoli: “Perché esserci? Perché l’amore è cura, libertà e vita. La presenza di ciascuno è un seme prezioso per profumare e costruire il futuro della nostra comunità”.

L’evento costituisce il primo appuntamento di OLTREFEST, la rassegna di eventi, spettacoli e laboratori organizzata nel mese di maggio dal Comitato di Quartiere Oltreletimbro, giunta nel 2026 alla sua terza edizione.