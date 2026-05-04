Meteo, maltempo per qualche giorno ma in modo irregolare

La nuova settimana si apre all'insegna di perturbazioni atlantiche in sequenza, che tuttavia date le correnti sudoccidentali porteranno piogge diffuse per lo più su Alpi e Liguria. In quest'ultima regione potranno esserci eventi più intensi.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 4 a mercoledì 6 maggio

Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto anche se non mancheranno temporanee schiarite. Piogge molto forti su Liguria centro-orientale tra domani notte e mercoledì pomeriggio, con temporali sparsi. Piogge forti e e temporali anche sul ponente tra stasera e domani mattina.

Piogge anche rilevanti su Alpi meridionali e occidentali tra oggi e domani e poi irregolari sul resto del Nord Ovest. Mercoledì probabili forti temporali al pomeriggio su settori piemontesi settentrionali per il passaggio di un fronte freddo in quota.

Temperature in calo più per il maltempo che per la tipologia di aria, che sarà per lo più di estrazione calda e umida, soprattutto nelle massime che saranno comprese tra 15 e 19 °C. Minime alte e in genere oltre i 10 gradi, comprese tra 11 e 15 °C.

Venti generalmente deboli variabili, solo sul levante ligure saranno moderati di scirocco. Possibili forti raffiche durante i temporali.

Tra giovedì 7 e domenica 10 maggio

Tempo in miglioramento, ma sempre sotto correnti sudoccidentali, per cui ci aspettiamo ancora eventi irregolari e isolati di difficile localizzazione al momento. Temperature che rimarranno stazionarie ed in linea con il periodo.

Previsioni stagionali

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Previsione rischio grandine e dati grandinate

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Cuneo

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Savona

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