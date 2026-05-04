 / Attualità

Attualità | 04 maggio 2026, 11:30

Loano, in Orto Maccagli torna l'Azalea della Ricerca di Airc

L'appuntamento è previsto per il 10 maggio

Loano, in Orto Maccagli torna l'Azalea della Ricerca di Airc

In occasione della Festa della Mamma, domenica 10 maggio l'Azalea della Ricerca di Fondazione Airc torna a colorare tantissime piazze in tutta Italia per sostenere i ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne.

L'Azalea della Ricerca è un momento di grande partecipazione collettiva e il suo successo è dovuto alla generosità dei cittadini italiani e alla disponibilità degli oltre 20.000 volontari che permettono una distribuzione capillare delle piante su tutto il territorio nazionale.

A Loano i volontari saranno in Orto Maccagli, sulla passeggiata a mare, per distribuire l’Azalea della Ricerca a fronte di un contributo minimo di 18 euro. La distribuzione è anche online su Amazon con una donazione minima di 22 euro, inclusi i costi di spedizione.

Dal 1984 l'Azalea della Ricerca raccoglie fondi per garantire continuità a medici e ricercatori impegnati ad affrontare i tumori che colpiscono le donne. Anche grazie a questa manifestazione, oggi in Italia due donne su tre che si ammalano di tumore sono vive a cinque anni dalla diagnosi.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium