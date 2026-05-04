Loano, in Orto Maccagli torna l'Azalea della Ricerca di Airc

In occasione della Festa della Mamma, domenica 10 maggio l'Azalea della Ricerca di Fondazione Airc torna a colorare tantissime piazze in tutta Italia per sostenere i ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne.
L'Azalea della Ricerca è un momento di grande partecipazione collettiva e il suo successo è dovuto alla generosità dei cittadini italiani e alla disponibilità degli oltre 20.000 volontari che permettono una distribuzione capillare delle piante su tutto il territorio nazionale.
A Loano i volontari saranno in Orto Maccagli, sulla passeggiata a mare, per distribuire l’Azalea della Ricerca a fronte di un contributo minimo di 18 euro. La distribuzione è anche online su Amazon con una donazione minima di 22 euro, inclusi i costi di spedizione.
Dal 1984 l'Azalea della Ricerca raccoglie fondi per garantire continuità a medici e ricercatori impegnati ad affrontare i tumori che colpiscono le donne. Anche grazie a questa manifestazione, oggi in Italia due donne su tre che si ammalano di tumore sono vive a cinque anni dalla diagnosi.