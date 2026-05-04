Savona, le Confraternite al 49° Cammino diocesano al Santuario di Nostra Signora di Misericordia

Un importante momento di fede, tradizione e comunità attende le Confraternite della diocesi di Savona, che si preparano a vivere il 49° Cammino diocesano , proprio nell'anno della ricorrenza del 50° anniversario della costituzione del Priorato Diocesano.

L’iniziativa, promossa dal Priorato Diocesano delle Confraternite, è un appuntamento molto sentito, dedicato alla preghiera, alla testimonianza e al ringraziamento, con un riferimento speciale a Nostra Signora di Misericordia, patrona delle Confraternite.

L’incontro è fissato per sabato 9 maggio a San Bernardo in Valle, con ritrovo a partire dalle ore 14:30. Da lì prenderà avvio una processione che condurrà i partecipanti fino alla Basilica del Santuario, dove alle ore 16 sarà celebrata la Santa Messa presieduta dal Vescovo.

L’invito è rivolto a tutte le Confraternite del territorio, chiamate a partecipare numerose a questo momento di lode e condivisione, indossando gli abiti tradizionali – cappa e tabarrino – e portando con sé i simboli distintivi come crocifissi, stendardi e mazze. È inoltre auspicata la presenza dei parroci e degli assistenti ecclesiastici, a sottolineare il valore comunitario e spirituale dell’evento.

A firmare l’invito ufficiale sono il Delegato Vescovile Don Giuseppe Militello, il Priore Diocesano Antonello Piccone e il Segretario Andrea Firpo.