I buoni propositi del 2022 del Molo 8.44: mantenersi in forma, mangiare salutare, svagarsi e far quadrare il bilancio

Realizza i tuoi buoni propositi al Molo 8.44.

Tra la fine delle feste e il rientro a lavoro, sono proprio le prime settimane di gennaio il momento in cui scriviamo i buoni propositi per l’anno nuovo.

Tra le voci di menu più gettonate ci sono quelle di mangiare salutare, mantenersi in forma, far quadrare il bilancio familiare e, perché no, anche concedersi qualche piacevole momento di svago con chi amiamo.

Quest’anno il Molo 8.44 ti aiuta a realizzare tutti i punti della tua lista. Curioso di scoprire come?

Mangiare salutare: tra le offerte del nostro bistrot, trovi insalate, snack leggeri, pietanze gustose preparate con materie prime per nutrirti con gusto senza appesantirti.

Mantenersi in forma: al Molo ha aperto la palestra Revolution Fit, una famiglia di professionisti dello sport pronta a infonderti tutta l’energia e l’ottimismo dello sport! Puoi scegliere tra Zumba, total body, pump, yoga, tabata e tante altre attività per bruciare calorie… divertendoti al massimo.

Far quadrare il bilancio: puoi approfittare già ora dei saldi invernali per acquistare capi, calzature, attrezzi sportivi, accessori alla moda o utilities per la casa in grandissimo risparmio. Troverai gli avvisi sulle promozioni del momento sui nostri account social in tempo reale.

Trascorrere piacevoli momenti di svago: il Molo non è solo shopping. Durante l’anno puoi partecipare ad eventi a tema, come lo street food estivo oppure le domeniche fitness all’aria aperta.

E non mancano gli eventi solidali per sostenere le famiglie meno fortunate. Vieni al Molo: ne guadagni sempre.