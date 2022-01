Finanziamenti per Savona, gli ex assessori Scaramuzza e Arecco rispondono a Russo: "Prima di parlare si informi"

"Quelle richieste, slegate l’una dall’altra e presentate grazie al grande impegno degli uffici, sono basate su mere schede di richieste di contributo senza un’adeguata progettazione sottostante”.

Le parole del sindaco di Savona Marco Russo in merito al decreto da 20 milioni di euro del Ministero dell’Interno che rientra nel bando ‘Rigenerazione Urbana’, assegnati per Palazzo Santa Chiara (13 milioni e 600 mila euro), l'ex piscina del Prolungamento (1 milione e 850mila), il complesso del San Giacomo (3 milioni e 450mila) e l'ex magazzino-deposito di Ata (1 milioni e 100mila), non sono piaciute agli ex assessori della giunta Caprioglio Maurizio Scaramuzza e Massimo Arecco, che rivendicano il lavoro svolto per arrivare all'accettazione dei finanziamenti.

"Prima di parlare il sindaco si informi con gli uffici. Su Palazzo Della Rovere era stata affidata una progettazione prima ad Ips e poi rimodulata da Ire per lo spostamento della biblioteca e degli uffici comunali. Sul magazzino di Ata invece non è prevista una progettazione ma una ristrutturazione degli immobili" spiega l'ex assessore allo sport, consigliere della Lega, che è intervenuto anche sulla piscina del Prolungamento.

Il primo cittadino ha infatti specificato che “sulla ex piscina non c’è nessun progetto sottostante, paradossalmente, questo apre delle opportunità di ripensamento rispetto alla destinazione, ma anche un problema legato alle tempistiche”.

"Su questo tema siamo entrati di corsa e gli uffici avevano valutato per il recupero 1 milione e 850mila euro decidendo così di richiedere il finanziamento. Ora però se come sempre, non verrà più utilizzata come piscina, devono dire ai cittadini dove troveranno i soldi per il secondo lotto della piscina Zanelli. La Rari Nantes e l'Amatori Nuoto hanno bisogno di spazi acquei e senza la vecchia piscina hanno bisogno di un'alternativa".

250mila euro erano stati stanziati invece dalla passata amministrazione per i lavori di ristrutturazione dell'ex convento del San Giacomo. Ma per quanto riguarda la progettazione Russo ritiene che venga attualizzata.

"L'ufficio tecnico aveva già il progetto, c'è da circa dieci anni ed è stato utilizzato consapevolmente per consentire la base dell'appalto. La preoccupazione del sindaco è quella di sminuire il precedente lavoro della passata amministrazione, cerca di sviare l'attenzione dando colpe a noi. Che lavori sereno, lo dimostri, lo trovo fuori luogo e deve ringraziare che ha la cassa piena e che ha la progettualità. Diplomaticamente parlando non è furbo il suo atteggiamento" il commento dell'ex assessore all'urbanistica e attuale consigliere di Fratelli d'Italia Massimo Arecco.