Potenziamento rete ospedaliera, 3 milioni e 216 mila euro per ampliare il pronto soccorso del San Paolo

3 milioni e 216 mila euro per la realizzazione di un nuovo volume del pronto soccorso vicino a quello esistente, nel lato sud, nell'ospedale San Paolo di Savona.

Questa la cifra che è stata rimodulata dall'Asl2 all'interno del piano di potenziamento della rete ospedaliera.

Il progetto di ampliamento ha lo scopo di poter ottenere, oltre alla separazione dei percorsi, anche 3 nuove aree ambulatoriali per l’emergenza (radiologica, traumatologica, pediatrica).

Per l'intervento è in corso la progettazione definitiva ed è in atto il processo di acquisizione dei necessari titoli abilitativi all’intervento (parere preventivo prevenzione incendi, autorizzazione paesaggistica, permesso di costruire e ogni adempimento necessario) ed è previsto uno slittamento dei tempi inizialmente previsti di massimo nove mesi.

1 milione e 326 mila euro sono stati finanziati con fondi regionali e 1 milione 986 mila da fondi di bilancio dell'Asl2. La nuova area permetterà inoltre di utilizzare l'attuale impianto montalettighe, presente sul lato est del Padiglione Astengo, con lo scopo di poter collegare il pronto soccorso al padiglione suddetto ed al contempo al sottostante corridoio del piano 2° inferiore di collegamento al monoblocco.

Sarà potenziata inoltre anche l'area medica tramite la ristrutturazione edile ed impiantistica dei locali di Medicina Interna II sempre nel nosocomio del Valloria per 1 milione e 57 mila euro.

I reparti di Anestesia e Rianimazione invece sono già stati già adattati nel dicembre 2020 per 38mila euro. Un mezzo di soccorso invece sarà acquistato per 75mila 449 euro.