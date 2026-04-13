Salute e prevenzione, a Garlenda boom di adesioni per gli screening gratuiti

Si è svolta sabato 11 aprile a Garlenda la prima delle due Giornate di Medicina Preventiva organizzate dal Rotary Club di Alassio, un’iniziativa dedicata alla promozione della salute e alla diagnosi precoce, che tornerà con un secondo appuntamento previsto il 23 maggio ad Alassio.

L’obiettivo della medicina preventiva è quello di “prevenire le malattie prima che si manifestino”, attraverso screening, vaccinazioni, educazione sanitaria e promozione di corretti stili di vita, con l’intento di ridurre l’incidenza delle patologie e migliorare la qualità della vita intervenendo in anticipo.

La giornata di Garlenda, ospitata in piazza, ha registrato una partecipazione significativa: oltre 50 persone hanno completato il ciclo degli esami, superando le previsioni iniziali e manifestando interesse e soddisfazione per l’iniziativa. “Tutti gli esami sono completamente gratuiti – ha sottolineato Angelo Arnaldi – e la prenotazione direttamente attraverso la Farmacia ha reso l’accesso facile ed immediato”.

Gli screening sono stati effettuati grazie a un’Unità Medica Mobile, messa a disposizione dai Rotary Club di Genova, dotata di attrezzature diagnostiche aggiornate e con il supporto di medici specialisti. L’attività si è concentrata in particolare sulla prevenzione dell’ictus e delle malattie cardiovascolari – attraverso esami come elettrocardiogramma, ecografia cardiaca e analisi del sangue capillare – e sulla diagnosi precoce delle patologie oculari, con l’utilizzo dell’OCT maculare, senza tralasciare la promozione di stili di vita sani mediante colloqui e questionari personalizzati.

Il team medico ha visto la partecipazione della dottoressa Nicolino, insieme ai dottori Koni e Corona della Cardiologia del Santa Corona, del dottor Patrone per l’ambito oculistico, del dottor Maritano, responsabile dell’anamnesi iniziale e del referto finale, e della responsabile delle analisi di laboratorio, la signora Sbarra.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’amministrazione comunale. “L’Amministrazione Comunale ringrazia il Rotary Club di Alassio, tutti i medici e i professionisti coinvolti, la Pro Loco, le associazioni locali, la Farmacia del Borgo, la Croce Bianca per aver collaborato a portare in piazza un servizio di grande valore sociale, confermando l’importanza della prevenzione come strumento fondamentale per la tutela della salute pubblica” ha dichiarato il sindaco Alessandro Navone.

All’iniziativa hanno collaborato, oltre al Comune, la Farmacia del Borgo di Paola Zunino, la Pro Loco, la Croce Bianca di Albenga e il Rotary Club di Varazze. “Desidero ringraziare – ha aggiunto Arnaldi – chi ha collaborato affinché questa iniziativa avesse successo generando un valore concreto per le persone che ne hanno usufruito”.

Un riscontro positivo è arrivato anche dai partecipanti. “Particolarmente significativo il riscontro di coloro che hanno espresso grande apprezzamento per la qualità, la profondità e l’accuratezza delle visite gratuite ricevute – ha concluso Arnaldi – Alcuni pazienti sono stati inoltre indirizzati a ulteriori accertamenti presso l’Ospedale Santa Corona, a conferma del valore concreto dell’iniziativa in chiave preventiva”.