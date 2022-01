Alassio: lutto per il sindaco Melgrati, è mancato il papà Gianfranco

Alassio è in lutto per Gianfranco Melgrati, padre del sindaco Marco Melgrati, mancato all'età di 91 anni. Grande appassionato di ciclismo e cavalli, era molto conosciuto e benvoluto nella città del Muretto.

"Questa mattina alle nove mio papà ha cessato di vivere. Si è spento serenamente - ha postato su Facebook il figlio Marco - E' stato un uomo buono e generoso. Mi piace ricordarlo a cavallo di Vedegranb al galoppo sulla spiaggia di Alassio. Ciao papà e grazie di tutto".

"Ci stringiamo al dolore che ha colpito il presidente di 'Politica Per Passione' e sindaco di Alassio Marco Melgrati per la perdita del padre" la nota di 'Politica Per Passione'.

