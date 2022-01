Cartelle esattoriali "pazze", Mirri: "Mancanze organizzative dell'amministrazione De Vecchi, class-action strumento per tutelare i cittadini"

"Il sindaco De Vecchi definisce l'iniziativa promossa dal Gruppo Consiliare Impegno per Carcare un'azione di 'opportunismo politico e fazioso'. Crediamo invece che supportare ed informare i cittadini in merito ai propri diritti e sopperire alle mancanze organizzative dell'amministrazione De Vecchi sia un dovere per chi è stato chiamato a rappresentare le istituzioni del proprio paese". Cosi commenta in una nota il capogruppo Rodolfo Mirri.

"Nessuno di noi vuole mettere in dubbio che non si debbano pagare gli importi dovuti, ma crediamo che la procedura di riscossione messa in atto dal sindaco De Vecchi rischi di penalizzare non chi evade, ma chi non ha gli strumenti per tutelarsi in autonomia".

"Pertanto confermiamo l'incontro di giovedì 20 gennaio alle ore 20,30 presso la SOMS di Carcare dove in presenza di un legale approfondiremo con i cittadini la questione e li sosterremo, dove sarà necessario. Questo per noi è fare politica stare a fianco dei cittadini. Per altri a quanto pare non è così" conclude Mirri.