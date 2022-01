Covid, in Liguria 6.178 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Sono 6.178 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 29.844 tamponi effettuati, tra molecolari (6.476) e antigenici rapidi (23.368).

Nel savonese i nuovi contagiati sono 964, nell’imperiese 797, a Genova 3.663 e nello spezzino 700. In tutta la regione, dal 14 gennaio scorso al 18 gennaio si registrano 13 decessi.

In Liguria i ricoverati sono 763 e, di questi, 41 sono in terapia intensiva.

Tamponi processati con test molecolare: 2.123.063 (+6.476)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.869.876 (+23368)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 238.461 (+6.178)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 57.869 (+1.604)

Casi per provincia di residenza

Imperia 7.319 (+247)

Savona 9.228 (+180)

Genova 30.893 (+1.382)

La Spezia 7.281 (+67)

Residenti fuori regione o estero 916 (+40)

Altro o in fase di verifica 2.232 (+312)

Totale 57.869 (+1.604)

Ospedalizzati: 763 (-5); 41 (-1) in terapia intensiva*

Asl 1 - 130 (-5); 6 (=) in terapia intensiva

Asl 2 - 113 (-1); 11 (+1) in terapia intensiva

San Martino 110 (-7); 5 (-1) in terapia intensiva

Galliera 136 (+5); 6 (+2) in terapia intensiva

Gaslini 18 (-5); 1 (=) in terapia intensiva

Asl 3 - 155 (+4); 8 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 - 32 (+2); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 69 (+2); 4 (-2) in terapia intensiva

*27non sono vaccinati e 14 vaccinati (con comorbidità correlate)

Isolamento domiciliare: 31.898 (+278)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 175.830 (+4.561)

Deceduti: 4.762 (+13).

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.536 (+536)

Asl 2 - 1.271 (+754)

Asl 3 - 7.074 (-13)

Asl 4 - 610 (-283)

Asl 5 - 1.738 (-28)

Totale - 12.229 (-486)

Dati vaccinazioni 19/1/2022 ore 13