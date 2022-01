Furiosa lite tra giovani in Darsena, l'appello del Questore: "Le scuole e le famiglie vengano in soccorso" (VIDEO)

"Con la prevenzione dobbiamo esserci su questo fenomeno e a questo scopo anche le scuole, le famiglie, le agenzie primarie devono venirci in soccorso".

Tanti giovani, 38 identificati in un controllo di prevenzione e 8 denunciati tra i 18 e i 29 anni, di cui uno minorenne e di cui 5 colpiti da un divieto di avvicinamento alla Darsena di Savona, uno in possesso di un coltello, fanno sì che la piaga che colpisce la violenza giovanile, metta in allarme lo stesso Questore Alessandra Simone che ha avuto lanciare un vero e proprio appello.

"E' stato proprio un giovane a fornirci le immagini che ci hanno permesso di accelerare le indagini investigative - continua il Questore di Savona ricordando il video che ha ripreso la maxi rissa in via del Molo - La parte sana deve essere anche una motivazione per chi invece ha dei sentimenti di aggressione dovuti al fatto dell'essere stati per tanto tempo segregati in casa. Dobbiamo esserci tutti e aiutare ad uscire da questo tunnel".

Sono stati quindi 8 i denunciati per la violenta lite scaturita da un problema legato alla viabilità (leggi QUI) e grazie alle telecamere di videosorveglianza, le testimonianze e un'accurata indagine la squadra mobile della polizia è riuscita a fare il quadro della situazione anche tramite il controllo precedente effettuato nella zona.

"E' una risposta tempestiva che fa capire che c'è una sinergia sul controllo della Darsena, Prefetto, sindaco, gli altri colleghi delle forze dell'ordine, abbiamo tutti una massima attenzione così come i cittadini - prosegue la numero uno della Polizia - Un occhio in più l'ha avuto un savonese che ha collaborato e che ci ha fornito quelle immagini che magari le videocamere non possono riprendere, sono presenti ma se c'è una sinergia il risultato è efficace e tempestivo".

L'attività investigativa però non è stata conclusa e verranno prese ulteriori disposizioni sanzionatorie.

"Ci riserviamo di proseguire e abbiamo inviato anche i provvedimenti dei daspo urbani che sono uno strumento indispensabile ed efficace. Colpiremo altri soggetti e ci saranno anche in seguito altri provvedimenti amministrativi proprio nell'ottica della massima attenzione" puntualizza.

Dopo il Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica è emerso che l’amministrazione comunale valuterà la possibilità di apprestare sistemi di videosorveglianza collegati con le centrali operative delle forze dell’ordine nei punti dell'area della Darsena che risultano maggiormente da attenzionare.

Non sarà presente però uno stazionamento fisso delle forze dell'ordine come richiesto dagli esercenti e dai residenti della zona in più di un'occasione con due esposti. Sì ad una vigilanza dinamica come già sta avvenendo principalmente nei fine settimana.

"La risposta è stata calibrata alle esigenze, noi ci siamo, c'era stata un'attività che ha fatto la squadra mobile proprio quella sera stessa, è stata una coincidenza la rissa purtroppo alle volte le cose accadono. La presenza esiste, è concreta e non è assolutamente sottovalutata" conclude Alessandra Simone.