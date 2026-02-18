Traffico internazionale di marijuana per corrispondenza: sequestrati 30 kg da Spagna e Thailandia, 5 arresti

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona hanno condotto un’operazione nel settore del contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, che ha portato all’arresto di cinque soggetti.

L’attività investigativa si è sviluppata attraverso una mirata analisi di rischio, basata sul monitoraggio dei flussi di spedizioni provenienti dall’estero, in particolare da Paesi maggiormente interessati dalle rotte del narcotraffico, come Thailandia e Spagna, destinate a soggetti residenti nel territorio savonese.

L’indagine ha permesso di individuare numerosi pacchi in arrivo per via aerea dai citati Paesi, risultati contenere ingenti quantitativi di droga.

Per mettere in atto l’attività illecita, l’organizzazione criminale utilizzava sistematicamente nominativi di falsi mittenti per l’invio dei colli. Sul territorio regionale, l’operazione poteva contare anche sulla complicità di un dipendente postale, che si occupava della consegna a mano dei pacchi ai reali destinatari, diversi dai nominativi fittizi registrati sulle spedizioni.

L’ispezione dei pacchi in transito e le perquisizioni locali presso le abitazioni dei soggetti coinvolti, effettuate con l’ausilio delle unità cinofile antidroga del Reparto, hanno consentito, nel corso di numerose operazioni, di rinvenire e sequestrare oltre 30 kg di marijuana, circa mezzo chilogrammo di hashish, otto bilancini di precisione, materiale per la conservazione e il confezionamento della droga, compresa una macchina per il sottovuoto, oltre a telefoni cellulari in uso agli indagati.

Lo stupefacente avrebbe fruttato un illecito guadagno stimato in circa 400mila euro. Il Tribunale di Savona ha recentemente condannato i cinque soggetti coinvolti nel sodalizio criminale, comminando pene fino a due anni e mezzo di reclusione, con sentenza passata in giudicato.

Nel merito, i responsabili di Poste Italiane affermano: "Si tratta di una ex dipendente. Poste Italiane ha collaborato sin dall’avvio delle indagini con le Forze dell’Ordine".