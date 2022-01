Questo pomeriggio ad Albenga una donna che stava attraversando la strada opportunamente sulle strisce pedonali è stata investita da una Fiat 500.

L’incidente è accaduto in via Dalmazia, angolo via Massone, e, fortunatamente, per la donna non ci sono state gravi conseguenze.

Sul posto l’ambulanza della Croce Bianca di Albenga e l'automedica Sierra2.