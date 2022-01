Vado, praticamente conclusi i lavori di fronte alla chiesa di Segno e nella piazza Vernazza (FOTO)

In copertina la nuova piazza Vernazza

Sono quasi terminati i lavori di riqualificazione degli spazi pubblici intorno alla chiesa San Maurizio di Segno e gli interventi di realizzazione della nuova Piazza Vernazza a Vado Ligure.

Per il primo intervento nella frazione vadese è stata realizzata una pavimentazione in mattonelle autobloccanti e un impianto di illuminazione con luci a led e sono state previste nuove panchine. Il comune aveva stanziato per i lavori 500mila euro.

"Si tratta di una riqualificazione paesaggistica e di contesto che ha cambiato l'immagine del luogo. Da semplice parcheggio a un luogo con verde, arredi, spazi urbani riqualificati e parcheggi" ha detto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi.

Nella piazza della Valle invece sono stati realizzati 45 parcheggi, giardini con nuovi alberi e lampioni anche in questo caso a led. A breve dovrebbe essere posizionato un monumento in ricordo dei caduti durante la Resistenza. 420mila euro la cifra stanziata.

"Spazi pubblici, parcheggio e verde. Un contesto che ha l'obiettivo di riqualificare uno spazio della comunità in un contesto di equilibrio tra diverse necessità" prosegue Gilardi.