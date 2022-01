Coronavirus, in Liguria 2.221 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Meno positivi visto il numero inferiore di tamponi ma anche calo del tasso di positività, quest’oggi nel bollettino quotidiano della Regione sul Covid-19.

Sono infatti 2.221 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 12.867 tamponi tra molecolari (2.457) e antigenici rapidi (10.410) registrati nelle ultime 24 ore, uno ogni 5,79 pari al 17,2%.

Nell'imperiese sono stati 121 i positivi, rispetto al savonese che ne segna 501, Genova con 1.336 e Spezia con 261. Calano lievemente i ricoveri su base regionale, nessun decesso nelle ultime ore in Liguria.

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 2.147.744 (+2.457)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.981.491 (+10.410)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 264.328 (2.221)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 61.795 (-32)

Casi per provincia di residenza

Imperia 8.069 (-60)

Savona 9.619 (+68)

Genova 33.428 (+79)

La Spezia 7.549 (+2)

Residenti fuori regione o estero 1.007 (-14)

Altro o in fase di verifica 2.224 (-5)

Totale 61.796 (-32)

Ospedalizzati: 774 (-15); 39 (-1) in terapia intensiva*

Asl 1 - 129 (=); 4 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 111 (-5); 10 (-2) in terapia intensiva

San Martino 109 (-4); 7 (=) in terapia intensiva

Galliera 132 (-10); 5 (-1) in terapia intensiva

Gaslini 18 (-5); 1 (=) in terapia intensiva

Asl 3 - 156 (-3); 6 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 - 31 (-4); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 81 (+3); 5 (+1) in terapia intensiva

*24 non sono vaccinati e 15 vaccinati (con comorbidità correlate)

Isolamento domiciliare: 39.653 (+978)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 197.735 (+2.253)

Deceduti: 4.797 (=).

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.661 (-8)

Asl 2 - 1.388 (+10)

Asl 3 - 7.070 (+7)

Asl 4 - 1.249 (+395)

Asl 5 - 1.693 (+13)

Totale - 13.041 (+417)

Dati vaccinazioni 24/1/2022 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 3.099.401

Somministrati: 3.125.893



Il dato dei vaccini consegnati è in aggiornamento (fonte governativa). Le dosi in giacenza e le consegne previste, garantiscono lo svolgimento delle sedute vaccinali a livello regionale.