Cronaca | 07 agosto 2025, 18:08

Varazze, anziana soccorsa in mare per annegamento: trasportata d’urgenza al San Paolo

L’allarme è stato lanciato intorno alle 16.30

Un intervento d’emergenza è scattato nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 agosto, a Varazze, nel tratto di mare antistante viale Paolo Cappa, per un caso di sindrome da sommersione.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 16.30, quando una dona classe 1934 è stata vista in difficoltà in acqua. Immediato l’intervento dei militi della Croce Rossa di Varazze, del personale sanitario del 118 con automedica e della Capitaneria di Porto di Savona, giunta a supporto delle operazioni di soccorso.

Dopo le prime cure sul posto, la persona è stata trasportata in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.

Redazione

