Scontro tra due moto a Savona, due feriti: coinvolto un bambino di 12 anni

Incidente stradale nella mattinata di oggi in corso Vittorio Veneto, a Savona. L’allarme è scattato poco dopo le 10, quando due moto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Oro Mare, che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte.
Nel violento impatto sono rimaste ferite due persone. Tra loro anche un bambino di 12 anni, che viaggiava come passeggero su una delle due moto coinvolte.
Entrambi sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.