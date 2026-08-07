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Cronaca | 07 agosto 2026, 11:40

Savona, tamponamento tra auto in via Nazionale Piemonte: due feriti al San Paolo

Sul posto la Croce Oro Mare di Albissola, la Croce Bianca e le forze dell'ordine

Savona, tamponamento tra auto in via Nazionale Piemonte: due feriti al San Paolo

Incidente stradale in via Nazionale Piemonte, a Savona. Un tamponamento tra due auto si è verificato intorno alle 10.30, per cause ancora in fase di accertamento.

La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto i soccorritori della Croce Oro Mare di Albissola e della Croce Bianca di Savona, insieme alle forze dell’ordine incaricate di effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Nell’impatto sono rimaste ferite due persone, entrambe trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.

Redazione

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