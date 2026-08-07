Era evaso da un carcere in Macedonia, arrestato a Ceriale un 43enne ricercato con mandato internazionale

Nella mattinata di ieri, personale della Squadra Mobile della Questura di Savona, in collaborazione con gli operatori del Commissariato di P.S. di Alassio, ha dato esecuzione a un mandato di arresto Internazionale nei confronti di un uomo di 43 anni, di origini straniere, destinatario di un provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria della Macedonia del Nord.

L'uomo era ricercato in quanto condannato alla pena di quattro anni di reclusione per i reati di omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza, commessi nel 2017, nonché per essere evaso da un carcere macedone nel 2019 insieme ad altri detenuti.

L'attività investigativa ha avuto origine dalla segnalazione della presenza del ricercato presso una struttura ricettiva di Ceriale, consentendo agli investigatori della Squadra Mobile e del Commissariato di Alassio di individuarlo e procedere al suo arresto.

Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Imperia, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente per l'avvio delle procedure previste in materia di cooperazione giudiziaria internazionale.