Albisola, incidente in corso Filippo Ferrari: scooterista in codice giallo

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri in corso Filippo Ferrari, ad Albisola Superiore. L'allarme è scattato poco dopo le 19.30 per uno scontro che, secondo quanto riferito, avrebbe coinvolto uno scooter e pare un'automobile.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Oro Mare e le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Il conducente dello scooter è stato soccorso e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona. Le sue condizioni non sarebbero gravi.