Genova, crollo ponte Morandi, la famiglia Benetton pronta a festeggiare: 9,3 miliardi dallo Stato. Pagheranno gli italiani

La famiglia Benetton si prepara a festeggiare: l’accordo per la cessione di Autostrada si è rivelato un vero affare. Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, che segue fin dall’inizio da vicinissimo la vicenda, infatti “il gruppo avrebbe dovuto essere punito per il crollo del ponte Morandi, costato la vita a 43 persone, ma invece di revocare la concessione lo Stato se la compra a caro prezzo da Atlantia. Indennizzi e manutenzioni li pagherà la Autostrade pubblica, spremendo, al solito, gli utenti. Con l’approvazione del Cipess avvenuta il 22 dicembre scorso, la vicenda Autostrade per l’Italia sembra definitivamente chiusa: manca solo il via libera da parte della Corte dei Conti, poi una società posseduta per il 51% da CDP (Cassa Depositi e Prestiti) e per il 49% dai fondi d’investimento Blackstone e Macquarie, acquisterà Aspi da Atlantia (controllata dai Benetton), valutandola 9,3 miliardi”.

“L'accordo - prosegue il noto quotidiano - prevede che, a fronte dei gravi inadempimenti che hanno portato al disastro del ponte Morandi, Aspi si assuma oneri compensativi per 3,4 miliardi. A ben vedere però sono tutti oneri che verranno sostenuti in futuro, per sconti tariffari e investimenti ancora da fare ma non remunerati in tariffa, tutti oneri quindi che peseranno sui bilanci di Autostrade dopo che sarà passata in carico ai nuovi azionisti (Cdp e soci) e non graveranno sulla gestione Atlantia. Si è forse voluto far credere all’opinione pubblica che il governo avesse “punito” i responsabili accollandogli un onere di 3,4 miliardi, ma in realtà Aspi, sotto la gestione di Atlantia si è dovuta far carico solo di 580 milioni per la ricostruzione del ponte. Gli altri 3 miliardi circa verranno coperti dalla nuova gestione con gli incassi di chi viaggia in autostrada”. A pagare tutto questo, quindi, beffa delle beffe, saranno proprio i cittadini italiani, compresi i familiari delle vittime.