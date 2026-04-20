Vado Ligure approva il progetto dei campi solari per i bambini dai 3 ai 5 anni

Il Comune di Vado Ligure ha approvato il progetto per le attività estive di animazione rivolte ai bambini dai 3 ai 5 anni, ampliando così l’offerta dei servizi educativi dedicati alla prima infanzia e rispondendo alle esigenze delle famiglie durante il periodo di chiusura delle scuole.



La Giunta comunale ha dato il via libera all’iniziativa, che si inserisce nel sistema integrato di educazione 0-6 anni e rappresenta un’evoluzione dei servizi già attivati negli ultimi anni nell’ambito del nido comunale “Fragole e Folletti”. L’obiettivo è quello di offrire un servizio socio-ludico ed educativo che consenta ai bambini di trascorrere i mesi estivi in un contesto sicuro, stimolante e organizzato.



Il progetto sarà attivo nei mesi di luglio e agosto 2026, indicativamente dal 1° luglio al 28 agosto, con apertura dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 17. Le attività si svolgeranno presso la scuola dell’infanzia “Fantasia e Magia” in via Sabazia.



Il servizio sarà organizzato su turni settimanali e verrà attivato con un minimo di 12 iscritti per turno. Le attività proposte comprenderanno gioco educativo, laboratori, attività all’aperto e momenti di socializzazione, con una forte attenzione agli aspetti pedagogici e alla sicurezza dei bambini. Non è prevista attività di balneazione, in considerazione dell’età dei partecipanti.



Il personale impiegato sarà quello del nido d’infanzia comunale, garantendo così continuità educativa e professionalità, anche nell’ottica di rafforzare il collegamento tra nido e scuola dell’infanzia.



Dal punto di vista economico, il costo complessivo del progetto è stimato fino a un massimo di circa 32 mila euro, con una compartecipazione da parte delle famiglie attraverso le tariffe settimanali, differenziate tra residenti e non residenti e calibrate anche in base all’Isee.



"L’iniziativa - spiega il sindaco Fabio Gilardi - nasce anche alla luce della crescente richiesta, registrata negli ultimi anni, di servizi estivi per la fascia 3-5 anni, finora meno coperta rispetto a quella dei bambini più grandi. Il progetto punta quindi a fornire una risposta concreta ai bisogni di conciliazione tra tempi di vita e lavoro delle famiglie, rafforzando al contempo la qualità e la varietà dell’offerta educativa sul territorio”.





