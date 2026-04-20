Celle, aperte le ex gallerie ferroviarie tra Cassisi e Roglio: passaggio ciclopedonale e alternativo alle auto in caso di stop sull'Aurelia (FOTO)

Sono state aperte sabato scorso le ex gallerie ferroviarie a Celle dopo l'intervento di restyling dei mesi scorsi come passaggio ciclopedonale.

I lavori hanno interessato le gallerie che dalla curva alla base di via Cassisi arrivano fino alla località Roglio sull'Aurelia. Sono invece ancora in corso i lavori nelle gallerie che prolungheranno di fatto la passeggiata Pertini, passando sul ponticello sotto il Cottolengo e attraversando la galleria successiva in direzione Varazze.

Per quest'ultima zona gli interventi sono a cura della società "Punta dell'Olmo" che si occupa del progetto di restyling delle ex Colonie Bergamasche, che riqualificheranno il tratto e lo doneranno al Comune.

I lavori del lotto 1 nelle gallerie tra Cassisi e Roglio erano stati inseriti in un quadro di riqualificazione dell’area e il ripristino di una viabilità alternativa, sia ciclopedonale sia d’emergenza (e di servizio) in caso di problematiche che si possano verificare sull'Aurelia.

I lavori consistevano nella sistemazione del tratto intermedio tra le due gallerie a cielo aperto, con la realizzazione di una nuova zona per i parcheggi (anche con funzione di interscambio per la viabilità ciclopedonale) e la realizzazione del collegamento pedonale. Al momento rimane invece chiuso il sottopasso che porta al porticciolo Cala Cravieu.

315mila euro la cifra totale e sarà realizzato da IRE Liguria nell’ambito della proposta 4 progettuale dal titolo “Distretto Smart Comunità Savonesi – Smart Mobility” “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Lo scorso sabato è stato organizzato proprio un tour partecipato tra le ex gallerie ferroviarie. Da levante con i lavori in corso e i dettagli illustrati da Giorgio Sacchi di Punta dell'Olmo passando per la galleria della matematica con le spiegazioni delle opere del maestro ceramista Marcello Mannuzza, la galleria in centro e infine la "new entry" tra Cassisi e Roglio.