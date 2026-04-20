Manutenzione e sostituzione pale eoliche sulla Sp12 a Cairo: sarà garantito il transito a senso unico alternato

Non sarà sospeso il traffico ma sarà garantito il transito a senso unico alternato.

Viene modificata l'ordinanza da parte della Provincia in occasione dei lavori di manutenzione straordinaria e di sostituzione delle pale eoliche dell’impianto “Surite del Cuculo” sulla SP12 "Savona-Altare".

"L’Amministrazione Provinciale informa che, con riferimento al provvedimento n. 1227 del 16/04/2026, viene garantita la viabilità in entrambi i sensi di marcia sulla SP 12 “Savona–Altare”, al fine di favorire, in particolare, i flussi di transito da e per Montenotte Superiore, mediante l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, all’altezza dell’intersezione con la SP 36" spiegano da Palazzo Nervi.

Gli interventi verranno effettuati mercoledì 22 e giovedì 23 aprile dalle 08:30 alle 18:00 e martedì 28 e mercoledì 29 aprile sempre dalle 08:30 alle 18:00.

"Resta ferma la sospensione temporanea della circolazione stradale in corrispondenza del tratto sopra indicato lungo la SP 36 Bragno-Ferrania" concludono.