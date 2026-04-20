Sette nuovi progetti per un 1,5 milioni: il Savonese fa il pieno di rigenerazione urbana. Scajola: “Un meccanismo virtuoso che funziona”

Ammontano a 1,5 milioni di euro le risorse destinate al territorio savonese attraverso il Fondo strategico regionale, finalizzate a sette interventi di rigenerazione urbana inseriti nella piattaforma regionale dedicata.

Questa mattina, nella Sala Consiliare del Comune di Noli, l'assessore regionale Marco Scajola ha presentato i progetti ai rappresentanti delle amministrazioni comunali beneficiarie.

"Questo impegno testimonia, ancora una volta, la grande attenzione rivolta dall’amministrazione regionale alle politiche di rigenerazione urbana, mettendo tra le priorità assolute il recupero dell’esistente senza nuovo consumo di suolo - ha spiegato l'assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola -. Riqualificheremo vie, piazze, edifici, aree pubbliche, come fatto dal 2021 a oggi, collaborando proficuamente con i Comuni del savonese".

Il bilancio degli impegni, nella nostra provincia, ammonta infatti a oltre 15 milioni di euro di investimenti in rigenerazione urbana, per un totale di 57 cantieri aperti, "recuperando e migliorando parti importanti del nostro territorio dalla costa all’entroterra" ha sottolineato ancora Scajola.

Protagonisti, ancora una volta, i piccoli Comuni: "Per primi a livello italiano abbiamo puntato e creduto nella rigenerazione urbana diventando modello in materia - conclude l'assessore - Oggi continuiamo su un percorso virtuoso che ha l'obiettivo, sempre più vicino, di portare a compimento almeno un'opera in ogni Comune della Liguria".

Nel dettaglio, gli interventi riguardano Boissano con il recupero funzionale di un'area destinata a punto d'incontro e manifestazioni culturali per un importo di 250mila euro; a Castelvecchio di Rocca Barbena, dopo lo stanziamento per gli interventi nel capoluogo, protagonista del cofinanziamento è la rigenerazione di piazza dell'oratorio e dei vicoli antistanti in frazione Vecersio in due lotti per 221.400 euro. Sempre restando nell'albenganese, a Ortovero è previsto il recupero e la valorizzazione dello storico edificio seicentesco di casa Ferrari e dell'area circostante per 192.500 euro

Due gli interventi in Val Bormida: a Millesimo, con la riqualificazione dei giardini e dell'illuminazione di piazza IV Novembre per 242.550 euro, e a Murialdo, col completamento degli spazi pubblici del centro abitato per 198.900 euro.

Infine a Noli, Comune ospitante, è prevista l'attesa riqualificazione dell'area lato ovest al confine con il versante collinare per 149.000 euro, un progetto che il sindaco Repetto ha ricordato essere uno degli obbiettivi posti dalla sua Amministrazione da completarsi entro fine mandato e che si innesterà con quelli in zona via Belvedere e San paragorio; infine Vezzi Portio, che per la prima volta accederà ai fondi regionali per questo tipo di intervento con la riqualificazione della borgata Gravani nella frazione Vezzi San Giorgio per 250.000 euro.