Sergio Mattarella confermato Presidente della Repubblica per il secondo mandato consecutivo

Sei giorni e otto votazioni. Così, dopo una serie di schermaglie e veti incrociati, i mille grandi elettori riuniti nella prima elezione della storia repubblicana in tempo di pandemia a Palazzo Montecitorio hanno scelto Sergio Mattarella come tredicesimo Presidente della Repubblica Italiana, confermandolo per il secondo mandato consecutivo.

Si ripete così quanto accaduto quattordici anni or sono proprio col predecessore dell'ex giudice della Corte Costituzionale palermitano, Giorgio Napolitano: nella sua seduta comune il Parlamento, unito ai rappresentanti delle Regioni, non è riuscito a trovare una convergenza su nomi diversi dopo aver proposto nelle scorse votazioni i nomi di Pier Ferdinando Casini, Mario Draghi (in realtà mai decollati negli spogli) e dell'attuale presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati.