Si va verso il Mattarella-bis: al Quirinale i presidenti di Regione incontrano il Capo dello Stato

Verrà sancita alle prime ore della sera odierna, all'ottavo scrutinio, la conferma di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica Italiana.

Dopo confronti, a quanto trapela anche accesi, tra le varie forze politiche, quello dell'ex giudice della Corte Costituzionale palermitano è risultato l'unico nome in grado di mettere d'accordo gli oltre mille grandi elettori.

Tra coloro che si sono recati in camera caritatis da Mattarella per convincerlo a tornare sui suoi passi dopo aver annunciato, già da diversi mesi e in più occasioni, di non voler procedere a un secondo settennato, anche i presidenti di Regione.

“Con grande generosità e profondo senso delle istituzioni ha dato la sua disponibilità a continuare il suo mandato - afferma il governatore ligure Giovanni Toti - Il Presidente Mattarella anche oggi ci ha ricordato il ruolo centrale delle Regioni nella lotta alla pandemia e per la ripresa economica del Paese. Noi ci siamo, uniti per il bene comune, dopo 2 anni di riunioni in videoconferenza. Grazie Presidente, ripartiamo da qui”.