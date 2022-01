Riqualificazione e valorizzazione del teatro Chiabrera e dei giardini del Priamar: il comune partecipa al bando della Compagnia San Paolo

80mila euro di fondi per i due progetti legati alla riqualificazione e la valorizzazione del Teatro Chiabrera e dei giardini del Priamàr.

Il comune di Savona ha deciso di partecipare al bando "Next Generation We" promosso dalla Fondazione Compagnia San Paolo che ha lo scopo di rafforzare le condizioni perché gli enti pubblici territoriali del nord-ovest (Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta) possano gestire in maniera efficace ed efficiente le opportunità di finanziamento messe a disposizione dal PNRR.

L'amministrazione ha così deciso di partecipare in quanto il teatro savonese necessita oggi di importanti interventi di restauro.

Nell'aprile del 2021 la passata giunta Caprioglio aveva già deliberato un progetto di fattibilità tecnica/economica, redatto da Ire, per la valorizzazione del teatro Chiabrera e la riqualificazione ambientale di Piazza Diaz, per un intervento che è stato finanziato grazie all'utilizzo di 1 milione e 200.000mila del Fondo strategico regionale e 300mila euro di risorse comunali (leggi QUI)

"Risulta quanto mai necessario poter intervenire sull'immobile con azioni sinergiche rispetto agli interventi già in corso di realizzazione, al fine di ottenere una struttura adeguata alle normative in materia energetica, impiantistica e poter provvedere, al contempo, ad una rifunzionalizzazione degli spazi accessori alla sala teatrale, finalizzata ad un utilizzo più ampio della struttura nel suo complesso" viene spiegato nella nuova delibera di giunta per la partecipazione al bando della Compagnia San Paolo.

Sul Priamar invece è alta l'attenzione sugli spazi verdi attualmente in evidenti difficoltà.

"Un progetto di valorizzazione dei giardini del complesso monumentale del Priamàr si pone quindi come ulteriore tassello di una azione complessiva di recupero e valorizzazione atteso che i giardini si trovano attualmente in una situazione di maturità fisiologica, presentano diverse problematiche: piante infestanti, sorte spontaneamente, stanno mettendo in pericolo la stabilità delle murature, ponendo come urgente il tema della sicurezza, mirato anche ad una migliore conservazione nel tempo - proseguono dalla giunta - La vivibilità degli spazi aperti del Priamàr oltre a incrementare l'attrattività della Fortezza nel suo complesso, potrà offrire a cittadini e turisti, un nuovo modo di vivere la Fortezza, legato alla natura, allo svago ed allo sport".