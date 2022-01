Varazze, in pensione il comandante della polizia locale Mauro Vercesi

Da domani infatti l'agente sarà in pensione dopo 40 anni di lavoro per il comune varazzino.

"Personalmente non posso che essere dispiaciuto in quanto il comandante Vercesi è sempre stato presente ed operativo soprattutto nei momenti più difficoltosi sia della pandemia che nelle fasi alluvionali - dice il sindaco Luigi Pierfederici - Un ringraziamento per tutto il lavoro svolto per la nostra comunità sempre in stretta collaborazione con la amministrazione comunale".