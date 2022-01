Verde pubblico ad Alassio: interventi sui pini marittimi di Passeggiata Ciccione e nei pressi del Monumento ai Caduti

E' iniziato nei giorni scorsi l'intervento di potatura di pini marittimi che caratterizzano un ampio tratto di Passeggiata Ciccione.

"Si tratta di un'operazione articolata - spiega Alessandra Aicardi, Consigliera incaricata al Verde Pubblico e all'arredo urbano - per la messa in sicurezza delle alberate che si affacciano sul litorale di ponente della baia e per la quale l'amministrazione ha stanziato circa trentamila euro".

"Nell'ambito dell'accordo con Enel Energia, invece - aggiunge Aicardi - nei giorni scorsi sono stati sostituiti i pali della luce e i lampioni che insistono nell'area verde intorno al Monumento ai Caduti. Accanto alla nuova illuminazione e al sostanziale intervento di potatura e messa in sicurezza delle essenze arboree e dei giardini, i giardinieri comunali hanno, con l'occasione, provveduto al taglio dell'erba e al ripristino di cespugli e fiorate".