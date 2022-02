Finale, manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale

Nel corso del mese di gennaio il comune di Finale Ligure ha dato corso a significativi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale.

Gli interventi principali hanno interessato via Brunenghi, Varigotti e alcune zone di Finalpia. In particolare proprio a Finalpia si è concluso in questi giorni il lavoro che ha riguardato via Bolognani, via Cadana e la nuova viabilità di servizio alle nuove edificazioni in zona.

"Da rimarcare la destinazione a senso unico di via Bolognani, che ora si può impegnare svoltando da via Calvisio, la modifica ha permesso anche la tracciatura di un percorso pedonale a vantaggio della sicurezza di chi percorrerà quel tratto a piedi. Ulteriori interventi di segnaletica sono già programmati ancora a Varigotti e nella zona artigianale a Finalborgo" spiega Marilena Rosa, assessore del comune di Finale Ligure.