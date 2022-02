Seggiolini auto, gli errori più comuni durante i viaggi in auto

La sicurezza in auto è uno degli argomenti più dibattuti degli ultimi tempi, soprattutto se a bordo ci sono dei bambini. Secondo uno studio americano circa il 90% degli adulti compie errori gravi nell’uso e installazione dei seggiolini auto per bambini.

È fondamentale che il bambino sia posizionato all’interno del seggiolino, come da legge italiana vigente, tanto da assicurare il suo viaggio senza alcuna distrazione. Se il bambino non è agganciato al seggiolino o lo stesso strumento non è montato in maniera corretta, anche un piccolo incidente potrebbe riportargli dei danni permanenti.

Vediamo insieme quali sono gli errori più comuni e come viaggiare in sicurezza con i bambini in auto.

Usare il seggiolino auto è obbligatorio?

La sicurezza di un bambino in auto inizia dal momento in cui esce dall’ospedale ed è un piccolo neonato. La legge italiana parla chiaro e obbliga i conducenti delle auto ad installare i seggiolini in maniera adeguata, completi di dispositivo anti abbandono.

Il piccolo ospite dell’auto dovrà essere posizionato correttamente all’interno del sistema di ritenuta, installato secondo le indicazioni del produttore di riferimento. Il bambino non deve essere tenuto in braccio, anche quando il tragitto è breve: questo non solo per evitare multe, ma soprattutto in caso di incidente e collisione con altre auto.

I seggiolini sono stati studiati appositamente per garantire sicurezza e comodità durante il viaggio, ma a volte gli adulti non installano questi sistemi nella maniera adeguata.

Ma non è tutto, spesso non si acquista il dispositivo corretto e non si fa attenzione alle caratteristiche primarie da considerare. Il consiglio è di avvalersi di esperti del settore, come lo staff diqualeseggiolinoauto.it, acquistando dispositivi omologati e sicuri per il bambino (completi di tutti gli accessori e caratteristiche come da legge vigente).

Gli errori comuni durante il viaggio in auto con bambini

Gli errori che gli adulti commettono durante un viaggio in auto con i bambini sono tanti, spesso banali e altri particolarmente gravi tanto da compromettere la sicurezza del piccolo:

Utilizzo non corretto dei sistemi di ancoraggio , per questo motivo il seggiolino si sposta in avanti e indietro creando un “gioco” che va oltre i 2,5cm;

Non verificare il mancato blocco delle cinture di sicurezza , creando uno spazio per il bambino che non risulta essere fermo durante il viaggio in auto e frenate brusche;

Non verificare l’ aggancio Isofix . L’adulto dovrà essere attento e seguire le indicazioni del produttore durante l’installazione del seggiolino all’interno dell’auto;

Non verificare l’angolo di inclinazione . Se errato il seggiolino sarà disposto in avanti comportando un problema grave alle vie respiratorie in caso di impatto;

Non fare attenzione alla distanza tra il seggiolino e il sedile anteriore. In caso di collisione il bambino non dovrà avere un impatto con il sedile ed è necessario seguire le indicazioni in base all’auto in possesso.

Tra gli errori che vengono commessi maggiormente, anche gli spallaci che vengono agganciati male e sono allentati. Le cinghie nascono per trattenere il bambino in caso di frenata o incidente se posizionati a livello del torace.

Porre attenzione a tutti questi elementi significa poter assicurare la giusta sicurezza al bambino, durante il viaggio in auto.