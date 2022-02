Acqua Minerale Calizzano è l'acqua ufficiale della Sampdoria

Acqua Minerale Calizzano S.p.A. è l'acqua ufficiale dell'U.C. Sampdoria. Due delle eccellenze del territorio ligure hanno stretto infatti un accordo di partnership che prevede, fino al termine della stagione sportiva 2021/22, l'utilizzo di Acqua Minerale Calizzano da parte delle due prime squadre maschili e femminili e di tutte le formazioni dell'Academy blucerchiata.

Culmine. Negli ultimi cinque anni Acqua Minerale Calizzano ha vissuto un grande periodo di rinnovamento e di rilancio, espandendosi sul mercato in tutta l’area Nielsen 1 e 2, quindi in tutto il Nord Italia, e in una piccola parte del Centro. Per l'azienda savonese l’accordo con la Sampdoria rappresenta il culmine di un percorso virtuoso che ha avuto inizio con la fondazione di 60 anni fa e ha iniziato a diventare un punto di riferimento per tutta la Liguria e non solo.

Vetro. Questa fase di grande prosperità di Acqua Minerale Calizzano è stata supportata da importanti investimenti e iniziative in direzione della sostenibilità ambientale. La famiglia Nan, proprietaria dell’azienda, ha investito infatti circa 6 milioni di euro per una nuova linea di produzione esclusivamente dedicata all’imbottigliamento in vetro, materiale sul quale Acqua Minerale Calizzano sta sempre più plasmando la sua immagine, facendone il proprio segno distintivo. Una soluzione - capace di mettere un freno all’indiscriminato utilizzo di plastica - molto apprezzata dal club blucerchiato, sempre attento alle tematiche ambientali.

Orgoglio. Anche il direttore marketing di Acqua Minerale Calizzano, Pier Paolo Gallea, si è detto estremamente soddisfatto della collaborazione: «Siamo molto orgogliosi di essere diventati l’acqua ufficiale della Sampdoria, per noi rappresenta un risultato importante e un motivo di vanto. Siamo sicuri che questa collaborazione sarà duratura e fruttuosa per entrambe le società».