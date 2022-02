Plodio, pronta la nuova linea a media tensione di E-Distribuzione

L’11 febbraio verrà messa in esercizio la nuova linea a media tensione di E-Distribuzione che permetterà, in caso di guasto, di rialimentare il comprensorio comunale di Plodio ed evitare, così, disagi per la clientela.

La nuova linea, che ha comportato un impegno economico di circa 450mila euro, avrà uno sviluppo di circa 550 metri in conduttore aereo e di circa 1250 metri in cavo sotterraneo, posato con tecniche innovative in grado di minimizzare gli interventi invasivi sul territorio. La società del gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione sta contestualmente portando avanti il riallestimento elettromeccanico integrale della cabina di trasformazione ubicata in località Giannoli, installando moderne apparecchiature motorizzate e telecontrollate per permettere una rapida ed efficiente gestione della rete. Inoltre verranno predisposti nuovi cavi sotterranei a bassa tensione per potenziare le reti di distribuzione sul territorio.

“E-Distribuzione è costantemente impegnata a migliorare la qualità del servizio attraverso interventi d’innovazione tecnologica, con un’attenzione particolare all’ambiente e alla sostenibilità – afferma Enrico Bottone, responsabile Area Nord-Ovest di E-Distribuzione - I costanti piani d’investimento confermano la vicinanza dell’azienda al territorio e la volontà di rendere la rete più resiliente e intelligente, a vantaggio di cittadini, imprese e attività commerciali”.

“Da tempo i cittadini di Plodio aspettavano questi lavori che apporteranno sicuramente migliorie al servizio. Sono soddisfatto dell’investimento fatto da E-Distribuzione e colgo l’occasione per ringraziare l’Azienda perché, grazie al rifacimento della rete, i rischi di guasti prolungati saranno molto minori – commenta il sindaco Gabriele Badano - Nei prossimi giorni Plodio sarà interessata da alcune interruzioni dell’alimentazione legate alla finalizzazione del lavoro. Chiedo ai cittadini ancora un po’ di pazienza: con queste ultime operazioni – unite alla recente posa della fibra ottica - Plodio diventerà un paese più moderno e connesso, con un servizio elettrico adeguato alle esigenze delle famiglie e delle imprese”.

Per mettere in esercizio la nuova linea sono necessarie alcune interruzioni dell’alimentazione nelle zone interessate dai lavori.

Nel dettaglio le operazioni, che devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, richiedono un’interruzione temporanea del servizio lunedì 7, dalle 9.00 alle 15.00 - necessaria per la posa del gruppo elettrogeno che permetterà di sostituire la componentistica della cabina e collegare la nuova linea nelle località Bricchetto, Boeri, Chiesa, Crovaro, Gigli, Giannoli, Giuli e zona autostrade. L’interruzione di venerdì 11 febbraio, sempre dalle 9.00 alle 15.00, sarà fondamentale per lo spegnimento gruppo elettrogeno e la messa in servizio dei nuovi impianti e riguarderà nuovamente le suddette località.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone "Guasti e-distribuzione". Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.

Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è presente la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.