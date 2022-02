Nuova Grande Loano ricorda Gianni Siccardi: "Senza di lui questo progetto non sarebbe mai nato"

Nuova Grande Loano si unisce al dolore per la scomparsa di Gianni Siccardi. Questa la nota diramata dal gruppo di minoranza: "Ciao Gianni, grazie di tutto. Ci sono persone capaci di entrare nella vita e nel cuore degli altri e fare una differenza tale che li si porta sempre con sé, come un tesoro dei più preziosi, anche quando la malattia li strappa via da questo mondo".

"Gianni Siccardi è sicuramente una di queste persone. Un uomo dai modi pacati ed eleganti, pronto però a difendere con impeto le sue idee sempre rivolte a contrastare le ingiustizie e le prevaricazioni. Un uomo generoso e sensibile, un osservatore acuto ed attento, capace di ascoltare veramente".

"Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo ed esserne amico gli riconosce, tra le tante qualità, quella di saper istintivamente trasmettere la sua esperienza, la sua intelligenza, il suo modo d’essere. L’umiltà è una grande dote, che appartiene solo alle persone migliori, e questo tratto in Gianni ha permesso di rendere i legami più distesi, sinceri e profondi, perché parlava, ed insegnava, senza sentirsi superiore".

"L’impegno politico è stato una parte importante della sua vita, e non poteva essere diversamente stante la sua profonda umanità - sottolineano dal gruppo di minoranza - Un impegno per il bene collettivo per il quale ha fatto tanto, dedicando energie e tempo come pochi".

Questo il ricordo personale di Luana Isella, capogruppo di Nuova Grande Loano: "Gianni ed io ci siamo conosciuti sui banchi del consiglio comunale, inizialmente da parti opposte, ma comunque subito accomunati da una visione della politica simile. Questa visione, nel tempo, ha portato al progetto di Nuova Grande Loano, e lo abbiamo detto quando ci siamo presentati.. senza Gianni forse questo progetto non sarebbe mai nato. Lui ci ha creduto per primo, lui ci ha spronato, lui ha combattuto con noi durante tutta la campagna elettorale. Nonostante il risultato elettorale con lui abbiamo rafforzato la nostra determinazione a svolgere bene il nostro dovere dai banchi della minoranza. Ci mancheranno i suoi consigli, sentiremo la mancanza delle sue idee, ma non solo noi.. Loano oggi perde una grande persona, una visionario della politica, un uomo gentile ed appassionato, che tanto sicuramente avrebbe potuto ancora dare alla nostra comunità".

“Parlo a nome di tutti noi di Nuova Grande Loano nel ringraziare Gianni per tutto quello che ha fatto per Loano, per la persona che era, e ci stringiamo attorno alla famiglia in questo momento di dolore" conclude la Isella.