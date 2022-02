Pietra, donna investita da un'auto e sbalzata nel torrente: codice rosso al Santa Corona

Incidente stradale a Pietra Ligure in località Peagne dove, nel pomeriggio odierno intorno alle 17.45, una donna che stava transitando a piedi in direzione Giustenice è stata urtata violentemente da un'auto venendo così sbalzata nel letto del vicino torrente.

Immediato l'intervento sul posto dei militi dell'emergenza sanitaria (Croce Rossa di Loano) che hanno trasportato la persona ferita in codice rosso all'ospedale Santa Corona: fortunatamente non è in pericolo di vita.

Sul luogo del sinistro presente anche la polizia locale e i carabinieri per gli accertamenti del caso. Secondo le prime informazioni, l'auto coinvolta nell'impatto si sarebbe allontanata senza fermarsi a prestare soccorso.