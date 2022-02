Varazze, ruba il bancomat ad un anziano per fare spese, oss nega i fatti contestati davanti al Gip

Ha negato i fatti che le sono stati contestati fornendo la sua versione dei fatti.

La 50enne operatrice socio sanitaria di Savona, I.P., era stata arrestata lo scorso 3 febbraio dai carabinieri della stazione di Varazze e del nucleo operativo e radiomobile di Savona, per furto e utilizzo indebito di carte di credito nei confronti di un anziano ospite di una residenza sanitaria di Varazze nella quale la stessa era dipendente.

Davanti al Gip Alessia Ceccardi la donna si è difesa contestando le accuse e l'avvocato difensore Roberto Incorvaia ha richiesto l'attenuazione della misura chiedendo gli arresti domiciliari con il giudice che si è riservata di decidere.

Le indagini dei militari, coordinate dal Pubblico Ministero Giovanni Battista Ferro, avevano permesso di acquisire importanti elementi probatori a carico di I.P. che approfittando delle precarie condizioni di uno degli ospiti, avrebbe prima sottratto la sua carta bancomat, per utilizzarla successivamente ed a più riprese in vari esercizi commerciali delle zona, effettuando acquisti per una cifra complessiva di oltre 2mila euro.

La perquisizione personale e domiciliare aveva permesso di ottenere diversi riscontri all’attività investigativa ed infatti erano stati rinvenuti diversi oggetti acquistati con la carta di credito rubata.

Nel corso delle indagini era emerso anche che la donna, per essere assunta nell'rsa varazzina, aveva presentato dichiarazioni non vere, omettendo di riferire di aver riportato nel tempo altre condanne in sede penale per reati dello stesso tipo.

Attualmente la donna si trova in carcere a Genova Pontedecimo.