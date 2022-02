Covid, 3.094 positivi in Liguria nelle ultime 24 ore, contagi ancora in discesa

Sono 3.094 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 29.777 tamponi, di cui 5598 molecolari e 24179 test antigenici rapidi. Il dettaglio dei nuovi positivi: In provincia di Imperia i nuovi casi sono 439, a Savona 542, a Genova 1.698 e a La Spezia 403. Due invece, i casi riferiti a persone che non risiedono in Liguria. Diciannove sono i decessi registrati, dal 4 febbraio scorso a ieri, in Liguria.



Tamponi processati con test molecolare: 2.219.459 (+5.598)



Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.315.095 (+24.179)



Totale casi positivi (compresi guariti e deceduti): 319.656 (+3.094)



Totale casi positivi (esclusi guariti e deceduti): 33.761 (-3.897)



Casi per provincia di residenza



Imperia 4.593 (-664)



Savona 5.910 (-673)



Genova 17.177 (- 2035)



La Spezia 4.675 (-175)



Residenti fuori regione o estero 668 (-57)



Altro o in fase di verifica 1.175 (-31)



Totale 33.761 (-3.827)



Ospedalizzati: 713 (-5); 31 (-2) in terapia intensiva*



Asl 1 - 111 (=); 3 (+1) in terapia intensiva



Asl 2 - 130 (+1); 9 (=) in terapia intensiva



San Martino - 115 (+8); 3 (-2) in terapia intensiva



Galliera - 120 (-6); 6 (-1) in terapia intensiva



Gaslini - 7 (+); 1 (=) in terapia intensiva



Asl 3 - 119 (-6); 5 (+1) in terapia intensiva



Asl 4 - 28 (-2); 1 (=) in terapia intensiva



Asl 5 - 73 (-1); 2 (-1) in terapia intensiva



* 23 non vaccinati, 8 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)



Isolamento domiciliare: 36.041 (-3.894)



Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 280.932 (+6.972)



Deceduti: 4.963 (+19);



Soggetti in sorveglianza attiva



Asl 1 - 813 (-84)



Asl 2 - 1.174 (-52)



Asl 3 - 3.767 (-302)



Asl 4 - 1.599 (-8)



Asl 5 - 976 ( -42)



Totale - 8.329 (-488)



Dati vaccini 8/2/2022 - ore 13



Consegnati: 3.248.709



Somministrati: 3.299.405