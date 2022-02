Draghi a Genova, Scajola: "La sua visita motivo di orgoglio per tutta la Liguria"

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi questa mattina si è recato in visita istituzionale a Genova. A Palazzo San Giorgio ha incontrato le istituzioni, il mondo delle imprese e delle categorie, per esporre gli investimenti che rappresentano una priorità per il rilancio del Paese.

Presente all’evento l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, che commenta: "E’ motivo di orgoglio che il Presidente del Consiglio Mario Draghi abbia scelto Genova e la Liguria come meta per una visita istituzionale. E’ stato un momento importante per Genova e per tutta la Liguria, che ha onorato la nostra comunità, la capacità di reagire alle avversità dei liguri ed il grande lavoro che è stato svolto in questi anni per il rilancio del territorio".

"Ho apprezzato molto nel suo discorso il passaggio sull'importanza della rigenerazione urbana, la riqualificazione degli edifici e l’importanza di investire nell’edilizia residenziale pubblica, per garantire a tutti i cittadini abitazioni adeguate e confortevoli" conclude Scajola.