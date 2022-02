Borghetto S. Spirito, la 'Panchina dell’Amore' è realtà. Il sindaco Canepa: "Strumento di promozione turistica" (FOTO e VIDEO)

È stata inaugurata questa mattina in piazza Pelagos a Borghetto Santo Spirito la Panchina dell’Amore, realizzata su impulso dell’assessore all’Arredo Urbano Alessio D’Ascenzo sulla scia di quella già esistente a Roccavignale, con l’idea di realizzare un’installazione per valorizzare un luogo di interesse paesaggistico e nello stesso tempo diventare un’attrattiva turistica originale ed artistica.

"In occasione della festività cara a tutti gli innamorati, andiamo ad inaugurare la 'Panchina dell’Amore' nonostante le numerose problematiche burocratiche che si sono presentate e che a un certo punto sembravano far naufragare il progetto - ha spiegato il sindaco Giancarlo Canepa - Grazie alle nuove tecnologie al servizio dei canali social dove ogni fotografia viene georeferenziata quando viene postata, la panchina diventerà un valido strumento di promozione turistica del nostro paese. La speranza è che anche altri comuni seguano l’esempio di Borghetto e Roccavignale dove il sindaco Amedeo Fracchia è stato il precursore di questa idea. Si potrebbe creare un circuito di visitatori come avviene, ad esempio, per le panchine giganti Big Bench".

La struttura a forma di cuore gigante, alta circa 3,5 mt, con la sua doppia seduta alla base diventerà quindi la cornice ideale per scattare splendide foto ricordo. La panchina avrà inoltre la caratteristica di essere in qualche modo itinerante: oltre a Piazza Pelagos infatti, verranno allestiti spazi per ospitarla anche in altre aree pubbliche autorizzate dalla Soprintendenza come Molo Rosa dei Venti, Piazza Italia e Piazza Libertà.

L'inaugurazione, organizzata dall’assessore a Cultura e Turismo Mariacarla Calcaterra, ha visto l’esibizione degli alunni del Liceo Musicale Sandro Pertini di Genova (Matteo Mannino alla tromba e Simone Seminerio alla chitarra elettrica) e dei maestri della Scuola di Tango Argentino di Genova, “Tangoday Academy “ di Romina Godoy.