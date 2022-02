Al via FRI_START Evolution, il progetto che mette in rete le imprese dell’audiovisivo dell’area transfrontaliera

Cinquecento mila euro per accompagnare le imprese del mondo audiovisivo dell’area transfrontaliera italo-francese verso nuove opportunità di business, incontro e sviluppo. Questo è l’obiettivo del progetto FRI_START Evolution, finanziato dal programma Interreg Italia-Francia Marittimo, che ha preso il via a Genova in modalità ibrida.



“Favorire la crescita di imprese locali e l’arrivo in Liguria di produzioni nazionali e internazionali, con un fattore premiante a chi si serve delle maestranze territoriali, è un’azione che si è dimostrata efficace come leva di sviluppo del nostro tessuto economico – spiega l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti - L’azione dell’assessorato in questi anni è stata quella di contribuire alla nascita e alla crescita del comparto audiovisivo con quasi 5 milioni di euro di contributi comunitari dedicati, valorizzando un tessuto fatto di micro e piccole imprese molto capaci, che hanno saputo offrire un ottimo servizio alle case cinematografiche che sono venute a girare le loro produzioni sul nostro territorio. Con questo progetto oggi continuiamo sul percorso di crescita avviato e guardiamo ai territori limitrofi per continuare a farle crescere”.



“Sono lieto che il programma Italia Francia Marittimo abbia accolto e finanziato il progetto FRI_START EVOLUTION, proposto e guidato da Filse, il primo integralmente dedicato alla crescita delle imprese del settore dello spettacolo, della cultura, delle arti visive e del digitale – afferma Lorenzo Cuocolo, presidente di Filse - Questo progetto conferma il ruolo di Filse quale soggetto promotore ed attuatore anche delle politiche regionali volte a sostenere la nascita e crescita delle imprese. Un’importante attività che portiamo avanti quotidianamente con i nostri incubatori e che, come in questo caso, è sviluppata in stretta collaborazione con la rete degli incubatori transfrontalieri, nostri partner”.



Il progetto vedrà inoltre il coinvolgimento di soggetti specializzati nel settore, a partire da Genova Liguria Film Commission, unico incubatore ligure dedicato allo spettacolo.



“La Genova Liguria Film Commission ha in questi anni supportato tutta l’attività di promozione del territorio – sottolinea Cristina Bolla, presidente di GLFC - E, dopo aver archiviato i grandi successi di Blanca, Petra e la serie Hotel Portofino, che si candida a essere nel 2022 il nuovo exploit televisivo ligure sul piccolo schermo, in questa prima parte dell’anno abbiamo assistito produzioni nazionali e internazionali per più 60 giornate di riprese e 462 giornate di lavoro”.



Oltre a Filse, capofila del progetto, e Genova Liguria Film Commission per Regione Liguria, partecipano in qualità di partner gli incubatori transfrontalieri Pont-tech per la Toscana, INIZIA’ per la Corsica e TVT Innovation per la Région SUD PACA.