Aumento indennità, Russo (sindaco Savona): "E' una legge dello Stato"

“Visti i rumori sui social che intendono far passare l’idea che la giunta si sia aumentata lo stipendio, sono costretto a intervenire, seppur con una certa amarezza, per spiegare fatti che dovrebbero essere arcinoti, visto che tutti i giornali si occupano dell’argomento da mesi e mesi”.

Il sindaco Marco Russo interviene sulla questione delle indennità precisando quanto segue: “La legge di bilancio del 30 dicembre 2021 n. 234, votata a larghissima maggioranza, Movimento 5 Stelle compreso, ha stabilito un adeguamento delle indennità di sindaci, vicesindaci, assessori e presidenti dei Consigli comunali in forma progressiva dal 2022 al 2024 con copertura da parte dello Stato.

Si tratta di una norma dello Stato, proposta dopo una lunga battaglia da Anci in rappresentanza di tutti i comuni italiani e approvata dal Parlamento allo scopo di bilanciare responsabilità e stipendi degli amministratori. Notizie che hanno avuto ampia eco su tutti i giornali nazionali negli ultimi mesi del 2021 dove si è spiegato nel dettaglio sia l’iter della legge sia la filosofia del provvedimento e che dovrebbero essere note a tutti, soprattutto ai consiglieri comunali.

Una norma, dunque, che viene applicata a Savona, come in tutti i comuni d’Italia.

Non c’è stato nessun provvedimento di giunta, come qualcuno vorrebbe far intendere sui social. Si è trattato dell’applicazione automatica di una legge dello Stato che gli uffici hanno semplicemente registrato e pubblicato online con una determina dirigenziale-tenica, in modo che tale fatto fosse trasparente.

L’unico indirizzo politico dato della giunta è stata la decisione di non anticipare al 2022 - facoltà che la legge prevedeva - la portata totale di tale aumento. Eventualità che tutti gli assessori hanno ritenuto di non adottare”.

Dopo aver allineato i fatti, il sindaco osserva anche che “fare politica con le fake news, spargendo notizie infondate e tendenziose sui social significa alimentare contrapposizioni che certamente non fanno il bene della città e che hanno il solo scopo di avvelenare il clima. Così non si fa opposizione, così si affossa Savona”.