Costi della politica, aumentano le indennità del sindaco e degli assessori a Savona: tuonano le minoranze

Una rideterminazione delle indennità di funzione del sindaco Marco Russo, del vicesindaco Elisa Di Padova, degli assessori e del presidente del consiglio comunale, che faranno sicuramente discutere.

Con una determina dirigenziale comunale sono state riviste le indennità, come previsto dalla Legge di Bilancio 2022, entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, che specifica che a decorrere dall’anno 2024, l’indennità di funzione dei sindaci dei comuni capoluogo di provincia è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni all'80%.

L’indennità di funzione è invece adeguata al 45% per l'anno 2022 e al 68% per il 2023. Le indennità da corrispondere invece ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci con l’applicazione delle percentuali previste (75% vice, 60% assessori e presidente consiglio).

In totale quindi il primo cittadino Marco Russo nel 2022 dovrebbe guadagnare lordi nel 2022 2.318 euro in più per un totale di 6.826 euro, 3.502 nel 2023, totale 8011 euro, 5.151 nel 2024 per un totale di 9660 euro.

Il vicesindaco Di Padova percepirà 5.120 euro nel 2022, 6000 nel 2023 e 7.245 nel 2024; gli 8 assessori comunali di cui uno al 50% (Becco, Viaggi, Parodi, Pasquali, Branca, Rossello, Negro e Auxilia) e il presidente del consiglio comunale Franco Lirosi, nel 2022 4096 euro, 2023 4806, 2024 5796 euro.

Per una previsione del costo degli amministratori (compresa l'indennità di fine mandato) che si attesta sui 567mila 987 euro nel 2022, 666mila 562 nel 2023 e 803mila 712 euro nel 2024.

Dalla minoranza consiliare però arrivano le prime critiche.

"Capisco il fatto che in maniera legale potevano farlo, ci vuole anche rispetto e dignità nei confronti dei cittadini savonesi che faticano ad arrivare a fine mese, credo che già prendessero un'indennità abbastanza alta, raddoppiarsi lo stipendio è veramente imbarazzante, non ci sono altre parole. La dignità è un'altra cosa, ma d'altronde lo sappiamo che questa giunta è un ufficio di collocamento e chi non ha uno stipendio ora lo ha" ha attaccato il capogruppo della Lega Maurizio Scaramuzza.

"Noi abbiamo ridotto i nostri compensi del 10% ed abbiamo lasciato i conti in ordine. Gli altri si raddoppiano l'indennità come primo provvedimento" ha proseguito l'ex vicesindaco nella giunta Caprioglio e attuale capogruppo di Fratelli d'Italia Massimo Arecco.

"E alle ore 18 del venerdì sera, la nuova giunta si aumenta l'indennità fino al massimo permesso dalla legge: dal 2024 sarà più del doppio di quella percepita nel 2021, passando da circa 400 mila euro lordi annui a oltre 800 mila euro. I savonesi possono aspettare" ha continuato il capogruppo del Movimento 5 Stelle Manuel Meles.

In allegato le indennità degli amministratori 2022-2024: