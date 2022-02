La Lega incontra il Questore di Savona: prevenzione e contrasto alla violenza verso donne e minori i temi dell'incontro

La sicurezza e il contrasto alla violenza verso le donne e i minori al centro dell'azione politica della Lega Savona che nella giornata di oggi, ha incontrato il Questore di Savona, la dottoressa Alessandra Simone. All'appuntamento erano presenti l'onorevole Sara Foscolo, la dottoressa Elisabetta Franzoia Responsabile Regionale del Dipartimento Pari Opportunità e Famiglia della Lega, l'avvocato Sabrina De Biasi e Valentina Mazzieri della Commissione Donne e Commissione Scuola delle Lega di Savona.

“Grazie al nuovo Questore Alessandra Simone per la disponibilità. È stato un incontro e uno scambio di idee molto proficuo, in cui abbiamo potuto esporre quelle che a nostro avviso sono le necessità del territorio, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto delle violenze su donne e minori. Buon lavoro al nuovo Questore, dimostratasi attenta e sensibile alle problematiche di Savona e provincia: da parte nostra massima disponibilità per collaborare e fornire il nostro contributo, sempre nell'interesse e per la salvaguardia del nostro territorio" ha dichiarato l'onorevole Foscolo.

“Onorata di aver partecipato all'incontro con il nuovo Questore di Savona. - il commento di Elisabetta Franzoia. Ringrazio la dottoressa Alessandra Simone per la disponibilità dimostrata, riteniamo sia fondamentale il reciproco aiuto su temi condivisi per il bene del territorio e dei cittadini. Come Dipartimento Regionale Pari Opportunità e Dipartimento Famiglia Lega Salvini Premier desideriamo lavorare in piena sinergia con le Istituzioni.

Da sempre famiglia e sicurezza sono punti ferma della Lega e mai come adesso sono al centro del nostro impegno. Il periodo post pandemia ha purtroppo evidenziato problemi come il disagio adolescenziale e le difficoltà all'interno delle famiglie e ha altresì accentuato il fenomeno drammatico della violenza domestica. L'intento dell'incontro è stato proprio quello di condividere eventuali strategie per essere collaborativi e fattivi sul territorio.

Piena disponibilità al Questore nella lotta alla violenza sulle donne e quella tra i ragazzi attraverso piani educativi nelle scuole. La prevenzione e la cultura serviranno a cambiare drammatici epiloghi. Salvare una donna vuol dire salvare una famiglia e sappiamo l'importanza di aiutare i nostri ragazzi che rappresentano il nostro futuro e noi crediamo in questi valori. “

“La Lega donne Savona” ha incontrato oggi il Questore e ha manifestato la volontà ad impegnare le sue risorse per combattere la violenza in generale ed in particolare la violenza sulle donne e sui minori. Ne è’ sorto un incontro costruttivo per pone radici di proficua ed efficace collaborazione per prevenire e approntare strumenti volti alla repressione di questa piaga sociale nel territorio della Provincia” -il commento di Sabrina De Biasi.

“L'incontro con il questore ha rafforzato in noi la consapevolezza che l'unico modo possibile per una riqualificazione in materia di sicurezza, sia la costante collaborazione tra polizia-famiglia-scuola. A livello scolastico sarà mio impegno far sì che i vari comprensivi si mettano in contatto con la questura, programmando per il prossimo anno scolastico costanti interventi educativi finalizzati alla sensibilizzazione degli alunni (dalla scuola primaria in avanti) in materia di cyberbullismo, stalking e violenza in generale”- il commento di Valentina Mazzieri.

“Ringraziamo il neo Questore per la disponibilità e la sensibilità dimostrata per temi che la Lega ha geneticamente a cuore,” dichiara il Commissario della Lega di Savona Dario Ghezzi.